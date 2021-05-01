01 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 -0.26 EURO 9,9870 0.23
USD 8,2880 1.04 ALTIN 471,250 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

THY'den flaş karar! 8 Mayıs'ta başlıyor

Enver ALAS - İSTANBUL, (DHA) |  01 Mayıs 2021 Cumartesi - 13:52 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 13:52

Türk Hava Yolları (THY) mayıs ayına ait güncel uçuş planını açıkladı. Koronavirüs pandemisine rağmen İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl 44 iç hat 165 dış hat noktasına yaptığı seferler ile Avrupa'da en çok uçan havayolu olan THY, mayıs ayında da birçok yeni noktayı uçuş listesine ekledi.


THY'nin mayıs ayına ait güncel uçuş planı belli oldu. Buna göre ilk olarak 2 Mayıs'tan itibaren Kanada'da Toronto ve Montreal'in ardından üçüncü uçuş noktası olan Vancouver seferlerine başlayacak. Vancouver seferleri haftada üç gün yapılacak.
 
NEWARK SEFERLERİ BAŞLIYOR
 
ABD'de New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na yaptığı seferlerden sonra bu şehirdeki ikinci büyük havalimanı olan New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na seferler ise 21 Mayıs'tan itibaren haftanın her günü gerçekleştirilecek
 
TÜRKİSTAN SEFERLERİ 8 MAYIS'TA BAŞLIYOR
 
8 Mayıs'tan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan haftada bir gün gerçekleştirilmesi planlanan Kazakistan'ın Türkistan şehrine seferler ise 8 Haziran'dan itibaren haftada iki frekansa çıkacak. THY yine Özbekistan'ın Fergana ve Ürgenç, şehirlerine mayıs ayından itibaren seferlere başlamayı planlıyor. Salgın nedeniyle ara verilen Azerbaycan'da Gence seferleri ise mayıs ayında haftada 2 uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor
 
MALDİVLER VE SEYŞELLER DEVAM EDİYOR
 
Türk Hava Yolları nisan ayında haftada 2 uçuş olarak tekrar yeniden başlattığı Seyşeller seferleri ile haftada 5 uçuş yaptığı Maldivler seferlerine mayıs ayı boyunca devam edecek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DHA-Genel - Türkiye-İstanbul - 

ETİKETLER

THY THY karar THY açıklama THY mayıs seferleri THY türkistan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.