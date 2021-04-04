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THY'den flaş karar! 3 Mayıs'ta başlıyor

AA |  04 Nisan 2021 Pazar - 12:55 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 12:55

Türk Hava Yollarının (THY) 3 Mayıs’tan itibaren Kazakistan’ın güneyindeki Türkistan şehrine doğrudan uçuş başlatmayı planladığı bildirildi.


Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan  açıklamada, THY’nin söz konusu uçuşlarının haftada üç kez İstanbul-Türkistan  güzergahında yapılacağı belirtildi.
 
"3 Mayıs 2021'den itibaren Türk Hava Yolları şirketi, B-737 tipi  uçaklarla Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan’dan İstanbul’a düzenli  uçuşlar başlatmayı planlıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkistan’dan  gelecekte Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e ve Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e de  düzenli uçuşların yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.
 
 Geçen yıl aralık ayında hizmete geçen Türkistan Uluslararası  Havalimanı’ndan 21 Mart’ta Kazakistan’ın Fly Arystan şirketince  Türkistan-İstanbul güzergahında uçuşların başlatıldığı duyurulmuştu.
 
Türkistan, Türk Konseyi Gayriresmi Zirvesi’nde 31 Mart’ta yapılan  açıklamada, Türk dünyasının manevi başkenti ilan edilmişti.
 
  
 

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