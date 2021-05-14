İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor. Edinilen bilgiye göre, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde gerçekleşmesi planlanan Tel-Aviv seferi güvenlik nedeniyle iptal etti. İptallerin Cumartesi ve Pazar günü yapılması planlanan seferlerde de yaşanılacağı öğrenildi.
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THY'den flaş iptal kararı! Cumartesi ve Pazar da...
DHA | 14 Mayıs 2021 Cuma - 11:47 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 11:47