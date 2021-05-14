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THY'den flaş iptal kararı! Cumartesi ve Pazar da...

DHA |  14 Mayıs 2021 Cuma - 11:47 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 11:47

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar devam ederken, Türk Hava Yolları (THY) güvenlik sorunu nedeniyle Tel-Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini iptal etti.


İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor. Edinilen bilgiye göre, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde gerçekleşmesi planlanan Tel-Aviv seferi güvenlik nedeniyle iptal etti. İptallerin Cumartesi ve Pazar günü yapılması planlanan seferlerde de yaşanılacağı öğrenildi.  
 

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Tel-Aviv THY İsrail filistin
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