05 Eylül 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.469 -0.71 EURO 9,9070 0.57
USD 8,3160 0.51 ALTIN 488,440 1.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

THY'den flaş açıklama! Yarın başlıyor

05 Eylül 2021 Pazar - 9:46 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 9:46

Türk Hava Yolları (THY) duyurdu. THY Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.


Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül'den itibaren, iç hat  uçuşlarında Web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında  gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı. 
 
 
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı  paylaşımda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6  Eylül'den sonra iç hatlarda Web ve Mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için  lütfen HES uygulamasında gerekli izinleri vermeyi unutmayınız. İlgili  değişiklikleri yapmayan yolcularımız seyahat gerekliliklerine sahip olduğunu  havalimanında check-in yaptırarak ibraz edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

THY Check in HES uygulaması izni HES kodu Türk Hava Yolları Check-in
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.