Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi,"Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz.Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir"dedi.
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THY'den durdurulan uçuşlarla ilgili açıklama
DHA | 20 Aralık 2020 Pazar - 23:46 | Son Güncelleme : 20 12 2020 - 23:46