THY'den büyük başarı!

Avrupa hava trafiğini yöneten Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre tarihin en büyük krizini yaşayan havacılık sektöründe Avrupalı havayolları, havalimanları ve hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcılarının 56,2 milyar euro zarar etti. Ayrıca EUROCONTROL, Avrupa'da 2019 yılında günlük bin 331 uçuş ortalaması ile dördüncü sırada yer alan Türk Hava Yolları'nın 2020'de günlük 623 uçuşla ikinci sıraya yükseldiğini açıkladı.

