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THY'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel paylaşım

28 Ekim 2021 Perşembe - 23:52 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 23:52

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan videoyu sosyal medyadan paylaştı.


THY'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, Milli Mücadele'yi anlatan animasyon yer alıyor.
 
Paylaşımda, "Bir milletin kaderine kaç hikaye sığar? Esareti kabul etmedik, mücadele ilan ettik. Cephelerde yetmedik, seferberlik ilan ettik. Canımızı ortaya koyduk, zaferler ilan ettik. En sonunda, özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımızla cumhuriyet ilan ettik. Bizde daha ne hikayeler var. O gün başlayan hikayelere aynı vatan aşkı ve mücadele ruhuyla bugün de devam ediyor, hep beraber çalışıyor ve yeni başarılar ilan ediyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

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Türk Hava Yolları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşım
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