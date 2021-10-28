THY'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel paylaşım

??????Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak, şanlı bayrağımızı gökyüzünde taşıdığımız her uçuşta o günü yeniden hatırlıyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun! #29EkimCumhuriyetBayramı pic.twitter.com/4I225jFdKF