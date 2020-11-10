10 Kasım 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.232 0.00 EURO 9,8590 3.61
USD 8,3370 3.53 ALTIN 506,010 4.76
CANLI BORSA
TÜMÜ

THY'den 10 Kasım'a özel video

10 Kasım 2020 Salı - 9:02 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 9:15

Türk Hava Yolları (THY), Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı.


THY'den yapılan açıklamaya göre, Gökhan Kırdar'ın "Yerine Sevemem"  şarkısı eşliğinde hazırlanan video, çalan siren sesiyle birlikte saygı duruşuna  geçiş sahneleriyle başlıyor. Videoda, çeşitli yaş gruplarından kişilerin anma  esnasındaki duygusal görüntüleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait tarihi  görüntüler yer alıyor.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi  Başkanı M. İlker Aycı, şunları kaydetti:
 
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 82. yıl  dönümünde bir kez daha saygıyla anıyor, canlarını ortaya koyarak Cumhuriyetimizi  kuran ve bugünlere gelmesini sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi minnetle yad  ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir!' sözüyle işaret  ettiği hedefe doğru kararlılıkla ilerliyor, bayrağımızı dünyanın dört bir  köşesinde dalgalandırmaya devam ediyoruz."
 

ETİKETLER

THY 10 Kasım video
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.