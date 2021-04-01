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THY açıkladı! Artık ücretsiz

AA |  01 Nisan 2021 Perşembe - 9:53 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 9:53

THY yolcuları, "PressReader" ile gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabilecek


THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yolcuların  uçuşlarından 24 saat önce ile seyahat bitişinden 24 saat sonraki dönemde,  uygulamadaki tüm içeriklere ücretsiz ulaşabilecekleri belirtildi.
 
Duyuruda, bu dönemde yolcuların istediği içeriği mobil cihazınıza  indirebilecekleri, farklı ülkelerdeki çeşitli gazete ve dergilerle seyahatlerine  renk katabilecekleri kaydedilerek, "PressReader içeriklerine ulaşmanızın iki yolu  var. Birincisi, kalkıştan 24 saat önce size gönderdiğimiz e-postadaki bağlantıyı  açın. İkincisi, seyahatinizden önceki 24 saat içinde  'pressreader.turkishairlines.com' internet adresini kullanarak uçuş bilgilerinizi  girin." ifadeleri kullanıldı.

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