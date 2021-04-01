THY açıkladı! Artık ücretsiz

THY yolcuları, "PressReader" ile gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabilecek

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarından 24 saat önce ile seyahat bitişinden 24 saat sonraki dönemde, uygulamadaki tüm içeriklere ücretsiz ulaşabilecekleri belirtildi.