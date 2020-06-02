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THY, ABD'deki Türkler için tahliye uçuşu düzenleyecek

AA |  02 Haziran 2020 Salı - 0:47 | Son Güncelleme : 02 06 2020 - 0:47

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları için Chicago'dan 3 Haziran'da özel sefer düzenlenecek.


Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamada,  ABD'deki Türk vatandaşları için 3 Haziran'da Chicago yerel saatiyle 20.00'da  O'Hare Havalimanından Türkiye'ye özel sefer düzenleneceği belirtildi.
 
Söz konusu uçuşun biletlerinin ABD'deki tüm Türk vatandaşlarına satışa  sunulacağına işaret edilen açıklamada, "Bahse konu sefere sadece Türkiye  Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunanlar kabul edilecektir."  ifadesi kullanıldı.
 
Biletlerin THY çağrı merkezi ve ordinfo@thy.com e-mail adresi ile THY  Chicago ofisinden temin edilebileceği vurgulandı.
 
Ayrıca uçuş günü Kovid-19 belirtileri gösteren ve ya evvelce Kovid-19  tanısı konulmuş olanların uçuşlara kabul edilmeyeceği, ayrıca kabin içi bagajlara  da müsaade edilmeyeceğinin altı çizildi.
 
ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması  üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan tarihlerinde  Washington, New York ve Los Angeles'tan 3 özel sefer düzenlenmişti.
 
Ayrıca, 15 Mayıs'ta New York ve Chicago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan  ve 17 Mayıs'ta da Miami'den özel seferler yapılmıştı.
 
   
 

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