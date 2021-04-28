ThuLEP yöntemiyle prostat tedavisi

ThuLEP yöntemi, Thulium lazer kullanılarak uygulanan en güncel endoskopik prostat ameliyatıdır. Erkeklerin en önemli sağlık sorunlarından biri olan iyi huylu prostat büyümesi ThuLEP yöntemiyle başarıyla tedavi edilmektedir.

Prostat, erkeklerde mesane çıkışında bulunan, içinden idrar kanalı geçen ve erkeklik hormonlarının etkisiyle yaşlanmayla birlikte büyüyebilen organdır. Prostat büyümesi idrar kanalını sıkıştırır ve mesane çıkışını kapatarak idrar şikayetlerine yol açar. Prostat büyümesi ve tedavi seçenekleri hem prostat boyutuna hem de hastanın şikayet derecesine göre planlanır. Lazer, prostat tedavisinde kullanılan önemli seçeneklerden biridir.

ThuLEP yönteminin avantajları nelerdir?

Prostat büyümesinde ThuLEP tedavisinin birçok avantajı bulunur. Hastanın hızlı iyileşmesini sağlarken, kanama, idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon bozukluğu riskini en aza indirir. Daha az kanama meydana gelir. Kan sulandırıcı ilaç kullanmak durumunda kalan hastalar için bu özellik çok önemlidir.

İdrar kaçırma riskini en aza indirir. Prostat dokusunun lazerle şekillendirilmesi, kesilmesi, idrar tutmayı sağlayan sfinkter kas yapıların daha az zarar görmesi sayesinde ameliyat sonrası idrar kaçırma riski düşüktür.

Prostat etrafından geçen ve ereksiyonu etkileyen sinirsel yapıların daha az ısı enerjisine maruziyeti sayesinde ereksiyon kalitesi korunur. Prostat dokusu çıkarılırken anatomik açıların koruması sayesinde ameliyat sonrası meni çıkışının korunması kolaylaşır.

ThuLEP yöntemi nasıl uygulanır?

ThuLEP cerrahisinde mesane içerisine atılan büyümüş prostat dokuları özel bir cihazla parçalanıp idrar deliğinden vücut dışına çıkarılır. Thulium lazerde daha az doku ve hücre hasarı meydana gelir. ThuLEP lazer ameliyatları prostat hacmine bağlı olarak ortalama 1-3 saat sürer. Hastanede kalış süresi prostat boyutuna ve hastanın yaşı, ek hastalıkları veya kan sulandırıcı kullanımına bağlı olarak ortalama 1-2 gün kadardır. ThuLEP yönteminde büyümüş prostat dokusu prostat kapsülünden tamamen ayrılarak çıkarıldığından şikayetlerde tekrarlama beklenmez. İdrarda yanma (dizüri) veya kanama genellikle görülmez. Hastalar genellikle 1-2 gün içinde taburcu edilir, ortalama bir haftalık dinlenme süresinden sonra normal yaşamına dönebilir.

ThuLEP, prostat büyümesi olan her yaş hastada uygulanabilen güvenli bir yöntemdir. Hem genel hem de spinal anestezi altında uygulanabilir. Önceden prostat cerrahisi olunması ThuLEP yöntemi için bir engel oluşturmaz. Uygulama sonrası ortalama 4-6 saat sonra yemek ve sıvı tüketimine başlanır. Vücutta herhangi açık yara veya kesi olmadığından pansumana gerek olmaz. Sonda çekildikten sonra hasta idrarını yapar ve taburcu edilir.