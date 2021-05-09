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Thodex vurgununda tarihi karar! İlk kez...

AA |  09 Mayıs 2021 Pazar - 14:45 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 14:50

Kripto para borsası Thodex şirketinden kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten bir kişinin, zararının giderilmesi için açtığı alacak davası kabul edildi. Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi, bu yönde yapılan başvuruyu kabul eden ilk mahkeme oldu.


Mağdur İ.Ö'nün avukatı Sinan Keskin tarafından Anadolu 24. Asliye  Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, Thodex adıyla internet ortamında faaliyet  gösteren davalı Koineks Teknoloji A.Ş'nin, kripto paranın alımı ve satımı  konusunda yatırımcılara aracı kurum niteliğinde hizmet veren ticari şirket olarak  ilgili ticaret sicilinde yer aldığı belirtildi.
 
Yıllarca çalışarak elde ettiği birikimiyle yatırım yapmak isteyen  İ.Ö'nün, davalı şirketle kripto para alım-satım hizmetine yönelik sözleşme  yaptığı belirtilen dilekçede, sözleşme gereğince, İ.Ö'nün davalı şirkete ait web  sitesi üzerinden kripto para birimleri üzerinde alım-satım işlemleri  yapabileceği, davalı şirketin ise bu işlemler neticesinde komisyon bedeli talep  edeceği kaydedildi.
 
Dilekçede, İ.Ö'nün davalı şirketin "https://www.thodex.com/" adresli  web sitesi üzerinden 15,364 Ethereum cinsinde kripto para satın aldığı, bunun  değeri üzerinden davalı şirketin hesabına para yatırdığı anlatıldı.
 
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, İ.Ö'nün de aralarında  bulunduğu binlerce kişiden aldığı paraları uhdesine geçirerek, yurt dışına  kaçtığı belirtilen dilekçede, bu kapsamda İstanbul Anadolu Cumhuriyet  Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
 
"Şirket aldığı paraları sözleşmeye aykırı kullandı"
 
Dilekçede, taraflar arasındaki finansal hizmete yönelik sözleşme  kapsamında, İ.Ö'nün davalı şirkete ait web sitesinde işlem yapma yetkisi  bulunduğu vurgulanarak, "Müvekkil, davalı şirketin web sitesi üzerinden satın  aldığı kripto paraları tekrar aynı platformda satmak istemişse de davalı şirket,  işlem yapılan web sitesini haklı bir neden olmaksızın kapatmış olup müvekkilin  işlem yapmasını engellemiştir." ifadelerine yer verildi.
 
Davalı şirketin sözleşmeye aykırı eylemleri ve suç teşkil eden  hareketleri nedeniyle İ.Ö'nün, satın aldığı kripto paralar üzerinde işlem  yapamadığı gibi kripto paraların tutulduğu sanal cüzdanına da ulaşamadığına  dikkati çekilen dilekçede, davalı şirketin, kripto para satma işlemi adıyla  İ.Ö'den aldığı paraları, aradaki finansal hizmet sözleşmesine aykırı bir şekilde  kullandığı, bu şekilde İ.Ö'yü aldattığı ve maddi zarara uğrattığı kaydedildi.
 
Dilekçede, mağdur İ.Ö'nün uğradığı zararının giderilebilmesi ve alacak  hakkının güvence altına alınabilmesi için davalı şirketin tespit edilecek her  türlü taşınır, taşınmaz mal varlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına  tedbir konularak, üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edildi.
 
İ.Ö'nün aldığı kripto para biriminin piyasa değerlerinin anlık olarak  ve geniş kapsamlı değişkenlik göstermesi nedeniyle, Türk lirası karşılığının  hesaplanabilmesinin mümkün olmadığı aktarılan dilekçede, Hukuk Muhakemeleri  Kanunu'nun 107/1. maddesi uyarınca bu davanın belirsiz alacak kapsamında açılma  zorunluluğu bulunduğu, belirsiz alacak kapsamında fazlaya ilişkin hakları saklı  kalmak kaydıyla şimdilik 1000 lira tutarındaki meblağın davalı şirket tarafından  ödenmesine karar verilmesi istendi.
 
 Mahkeme davayı kabul etti
 
Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, mağdur İ.Ö'nün zararının  giderilmesi için açtığı alacak davasını kabul ederek, tensip tutanağını  düzenledi.
 
Buna göre mahkeme, davalı Thodex şirketine, bu dava dilekçesinin  tebliğinden itibaren cevap dilekçesi ile ilk itirazlarını sunmaları için 2 hafta  süre verdi.
 
 Davacının da gelecek cevaba yanıt vermesi için 2 hafta süre tanıyan  mahkeme, taraflar arasındaki dilekçe aşamalarını sona ermesinin ardından ön  inceleme yapılması için gün belirlenmesini kararlaştırdı.
 
Mahkeme, davalı şirket Thodex'e müzekkere yazılarak, davacı ile  aralarında akdedilen sözleşmenin onaylı bir suretinin gönderilmesin istedi.
 
Akbank A.Ş. ile Halk Bankası A.Ş'ye müzekkere yazılarak, davacının  Thodex hesabına yaptığı ödemelere ilişkin banka dekontlarının gönderilmesini  isteyen mahkeme, Türkiye Bankalar Birliğine müzekkere yazılarak da Thodex'in tüm  hesaplarının mevduat bilgilerinin (hisse senedi, kasa hakkında) gönderilmesini  kararlaştırdı.
 
Ön inceleme oturumu 9 Kasım'da yapılacak
 
Mahkeme, davacı İ.Ö'nün avukatına, dava dilekçesinin hukuki deliller  kısmında belirttiği davalı şirket defterleri, davalı şirketin tespit edilecek  taşınır, taşınmaz malları, alacak hakları, banka hesapları ile kripto alım satım  işlemlerine yönelik sözleşme, banka dekontlarının aslını ve onaylı örneğini  sunmak üzere 2 haftalık süre verdi.
  
Davacı vekilinin, Thodex'in tespit edilecek her türlü taşınır,  taşınmaz mal varlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konması  talebinin ise davacı avukatının gerekli belgeleri sunduktan sonra  değerlendirilmesini kararlaştıran mahkeme, ön inceleme tahkikat oturumunun ise 9  Kasım'da yapılmasına hükmetti.
 
  
 
 
 
 

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