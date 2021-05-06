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Thodex vurgununda flaş gelişme! İşte Faruk Fatih Özer'in ilk görüntüsü...
Faruk Fatih Özer'in bitcoin ve diğer kripto paralar üzerinden gerçekleştirdiği vurgun ve kaçışın ardındaki sır perdesi aralanıyor. Özer’in Türkiye’den kaçtıktan sonra gittiği Arnavutluk’taki ilk görüntüsü ise ortaya çıktı. İşte detaylar...
Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor.