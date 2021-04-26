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Thodex soruşturmasında yeni gelişme! 6 kişi için tutuklama talebi

26 Nisan 2021 Pazartesi - 17:08 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 17:30

Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında, 62 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından 34 şüpheliyi de serbest bıraktı.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 62 şüphelinin ifadesi alındı. Savcılık 6 şüpheliyi, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. 
 
22 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK OLDU
 
Savcılık 22 şüpheliyi de "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 'Yurt dışına çıkmamak' şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
 
HAKİMLİKTEKİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR
 
Savcılık ifadelerinin alınmasının ardından 34 şüpheliyi de serbest bıraktı. Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri devam ediyor.
 
 

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