Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Halen orada

Thodex kripto para soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Ertaş tarafından yürütülen soruşturma kapsamında titiz bir çalışma yürütülüyor. Öyle ki savcılık birçok resmi kurumla yazışmalar yaptı. Hem 1 numaralı şüpheli Faruk Fatih Özer'in yerinin tespiti, hem de mağdurların zararlarının belirlenebilmesi için çalışmalar yürüttü.