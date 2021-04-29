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Thodex soruşturmasında flaş gelişme! 9 tutuklama talebi...

DHA |  29 Nisan 2021 Perşembe - 16:03 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 16:03

Thodex soruşturmasında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 4 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk eden savcılık, 3 şüpheliyi ifadesinin alınmasının ardından serbest bıraktı.


Kripto para borsası Thodex’in sitesine erişilemediği ve çok sayıda kişinin dolandırılarak mağdur edildiği Thodex soruşturmasında aralarında şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer’inde bulunduğu 16 şüpheli,  sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.
 
9 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ
Savcılık ifadesinin alınmasının ardından aralarında Güven Özer ve Serap Özer’in de bulunduğu 9 şüpheliyi "Suç işleme amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
 
3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Savcılık, 4 şüpheliyi de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Öte yandan savcılık ifadesinin alınmasının ardından 3 şüpheliyi serbest bıraktı. Şüphelilerin hakimlikteki sorgusu devam ediyor.

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