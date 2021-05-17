Thodex soruşturmasında flaş gelişme! 'Yenge' detayı ortaya çıktı...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer’in bu işte yalnız olmadığını, firari şüpheli şirket yöneticileriyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar. Dolandırıcılık olayından haberdar olmadıklarını ama bu durumun Özer’in de aralarında olduğu şirket yöneticilerinin ortak planı olduğunu savundular.
YENGESİ DE FİRARİ
Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer’in kardeşleri ve Thodex’te sorumlu yöneticiler ile şirket çalışanları şüpheli olarak ifade verdi. Ancak Özer’le birlikte 3 şüpheliye ulaşılamadı. Yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer’in eşi Zuhal Özer her yerde aranıyor. Şüpheli olarak ifade veren şirket çalışanlarının anlatımlarına göre, bu üç isim, firari patron Özer’le birlikte hareket ettiler.
ABİSİ İNKAR ETMİŞTİ
Eşi firari şüpheliler arasında yer alan tutuklu şüpheli Güven Özer, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını savundu. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Güven Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti. Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Güven Özer, son dönemlerde işlerin kötü gittiğini ve şirketi tamamen devretmeye karar verdiğini veya ortak bulacağını anlattığını söyledi. Kardeşinin gideceğine ilişkin de herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti
ÖZER "GİZLİ EVLERDE" SAKLANIYOR
Öte yandan edinilen bilgilere göre Faruk Fatih Özer’in halen Arnavutluk’ta olduğu değerlendiriliyor. Özer’in yasal yollarla bu ülkeden çıktığına ilişkin tespit olmadığı öğrenildi. Ayrıca Özer’in yasadışı yapılanmalar tarafından kullanılan gizli evlerde saklandığı değerlendirmesi yapıldı. Özer’in beraberinde götürdüğü yüksek miktarda parayı rüşvet olarak kullanarak Arnavutluk’ta eski yerel yöneticiler ve mafya tarafından saklandığı tespiti yapılmıştı.
THODEX'TEKİ KRİPTO PARALARIN İZİ BULUNDU
Yerli kripto para borsası Thodex’in 21 Nisan’da işlemlere kapatıldığını duyurmasının ardından gündeme gelen iddialar ve kurucusunun yurt dışına kaçışı yatırımcılarda paniğe neden oldu. Başlatılan yasal süreç devam ederken, blockchain teknolojileri şirketi Coinoxs, Thodex kullanıcılarından gelen yatırım hesabı bilgilerinin takip edilmesiyle kripto paraların akıbetine dair teknik bir araştırma raporu yayınladı.
BAKİYELER FARKLI SICAK CÜZDANLARA AKTARILMIŞ
Raporun ayrıntılarını aktaran Coinoxs kurucularından Can Azizoğlu, “Yaptığımız incelemelerde tespit ettiğimiz üzere müşteri cüzdanlarındaki bakiyeler farklı sıcak cüzdan adreslerine aktarılmış. Ancak henüz hangi cüzdanlara transfer edildiklerine dair bir bilgi yok. Öte yandan transfer edilen cüzdanları takip ettiğimizde tespit edebildiğimiz, daha önce internette bildirilmiş dark web (derin internet) veya dark market, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarımlar yapıldığı. Bu birçok dünya borsasının cüzdanlarına bakıldığında görülebilir ancak buradaki birçok müşteri cüzdanına bakıldığında aynı servislerin, sistematik olarak aktarım yaptığını tespit ettik” dedi.
BTC, ETHEREUM AĞLARI VE JETONLARI HEDEF ALINMIŞ
Can Azizoğlu, “Thodex hesaplarını genel olarak incelendiğimizde BTC ve Ethereum ağları ve jetonlarının bilinmeyen cüzdanlara aktarıldığını görüyoruz. Kullanıcıların bizlere e-posta yoluyla gönderdiği yatırım hesaplarını herkese açık blok zinciri tarayıcılarından takip ettik. Yüksek miktarda Doge ve Stellar gibi otomatik aktarım cüzdanlarında bulunan bakiyelerin aktarıldıktan sonra stabil durumda olduğunu gördük. Hesaplarını incelediğimizde ise kullanıcı bakiyelerinin bir kısmının kendi hesaplarından boşaltıldığını ve Thodex’in sıcak veya soğuk cüzdanlarına otomatik olarak aktarıldığını gördük. Kullanıcı cüzdanları, paravan cüzdanlar vasıtasıyla kripto para borsası Binance’teki farklı hesaplara aktarıldığını tespit ettik” diye konuştu.
RAPOR MAĞDURLARLA PAYLAŞILDI
Thodex borsasının kötü niyetli organize kişiler tarafından hacklenmiş olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyleyen Azizoğlu, “Kullanıcı bitcoin, Ethereum ve Ripple bakiyelerinin hesaplarında fiziki olarak bulunmaması. Mağduriyetlerin giderilmesi açısından araştırmayı mağdurlarla paylaştık, ilişkili cüzdanları veri tabanımıza da ekledik. Yatırımcıların mağduriyeti, resmi makamların çalışmasıyla giderilebilir. Süreç boyunca söz konusu makamlar dışında kimseye itibar edilmemesi çok önemli” ifadelerini kullandı.