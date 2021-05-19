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Thodex şirketi yazılımcısının ifadesi ortaya çıktı!

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 19:51 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 19:51

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan şirketin yazılımcısı O.Ç. savcılıkta verdiği ifadesinde kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kullanıcıların Thodex adlı kripto  para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı  yönündeki ihbar üzerine resen başlatılan soruşturma devam ediyor.
 
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden,  firari konumda bulunan şirketin yazılımcısı O.Ç, önceki gün Sarıyer'de polis  ekiplerince yakalanmış, sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı  hakimlikçe "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak  serbest bırakılmıştı.
 
Şüpheli O.Ç'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, Thodex isimli şirkete  bir kariyer sitesi üzerinden başvurduğunu ve yazılımcı olarak işe alındığını ve 9  aydır da çalıştığını anlattı.
 
Daha önceden birçok firmada yazılım alanında tecrübesi olması  nedeniyle şirkete başvurduğunu belirten O.Ç, şirkete gittiğinde bazı kişilerin  kendisine bir test yaparak teknik bilgisini ölçtüklerini ve bunun üzerine işe  aldıklarını söyledi.
 
Şüpheli O.Ç, şirkette çalışmaya başladığında "Vas" sistemi üzerinden  servis geliştirmesi yaptığını, web tabanlı oyunlarda hizmet hazırladığını, video  ve futbol içeriği olan benzeri web siteleri hazırlayarak son kullanıcıların GSM  operatörleri ile yaptıkları servisleri geliştirdiklerini kaydetti.
 
Kendisinin çalıştığı birimin, bahsettiği gibi web sitesi üzerinden  oyun oynatmaya ilişkin olduğunu öne süren O.Ç, "Kripto para geliştirmesi  yapmıyordum. O birimde de çalışmıyordum. Bizim birimin en yetkili kişileri E. ve  C. isimli kişilerdir. Benim Thodex'in internet sitesine bile üyeliğim yok. Kripto  para işi nasıldır hiç bilmiyorum. Benim kesinlikle bir alakam yoktur. Hatta ben  de mağdur oldum, maaşımı alamadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."  ifadelerini kullandı.
 
Süreç
 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların, Thodex adlı  kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına  kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.
 
Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20  Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin  resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.
 
  
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de  arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
 
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8  ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.
 
Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer  ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu zanlılardan 6'sı tutuklanmış,  35'i adli kontrol şartıyla 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest  bırakılmıştı.
 
Yürütülen çalışmalar kapsamında firari şüphelilerden şirketin  yazılımcısı O.Ç. Sarıyer'de, finans uzmanı R.A. Maltepe'de, şüpheli Z.Ö. ise  Aydın'da yakalanmıştı.
 
Şüpheliler O.Ç ve R.A. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol  tedbirleri kapsamında serbest bırakılırken, soruşturmada tek firari olan  Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar  devam ediyor.
 

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