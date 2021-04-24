Thodex sahibi yakalandı mı? Thodex sahibi Fatih Faruk Özer nereye kaçtı?

Thodex sahibi yakalandı mı? Thodex soruşturması devam ediliyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 operasyon gerçekleştirildi, gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62'si yakalandı. Öte yandan İnterpol, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e bugün saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkardı. Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlatırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da gerçekleştirilen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kripto para dolandırıcılığına yönelik sorulan soruya Bakan Soylu, "Maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Tabi bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki ve idari tedbirler alındı.” İfadeleri kullanırken, Arnavutluk emniyet genel müdürü ile görüşme gerçekleştirildiğini Interpol'e bildirildiğini ve sabah 10.00 itibarıyla kırmızı bülten çıkarıldığını belirtti.

'3 AYRI HESAPTA BULUNAN 31 MİLYON LİRASINA EL KONULDU'

Bakan Soylu, Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki mal varlığına el konulduğunu vurgulayarak, "Şahsın Türkiye'de 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konuldu. Oraya girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş. Onu da biliyoruz. Onu da oradan teyit ettik. Tabi orada şimdi Arnavutluk güvenlik güçleri bu konudaki hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalanması gerçekleştirilir ve Türkiye'ye getirilir inancındayız" diye konuştu.

Öte yandan Türkiye Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına çıktığı konuşuyor. İşte konuyla ilgili bugün yaşanan gelişmeler...

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca dün akşam saatlerinde Genel Müdürlüğe kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin talep iletildi.

Ayrıca Özer'in yakalanması ve gözlem altına alınması için dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci, dün gündüz saatlerinde de Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi