Thodex nedir? Thodex kimin şirketi, battı mı? Thodex mağdurları arttı, neler oluyor

Kripto para dünyası dolandırıcılık hikayesiyle sarsıldı. Türkiye'de hizmet veren Thodex internet sitesi kapatıldı, para transferlerinde sorun yaşanıyor. Kripto para borsasına üye olup, işlem yapamayan üyeler Thodex mağdurları Thodex hakkında suç duyurusunda bulundu. 2017 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Thodex yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı. Peki, THODEX nedir, THODEX kimin şirketi, sahibi kim? İşte Thodex hakkında merak edilenler…

THODEX erişim sorunuyla gündeme geldi. Yatırımcılara 2 milyon Dogecoin dağıtma kararı alarak bir ilke imza atan THODEX isimli kripto para borsasından para çekmek isteyen kullanıcılar, hesaplarına müdahale edemediklerinden mağdur oldu. Kullanıcılar telefon numaralarından ilgili borsa firmasına ulaşamadıklarını ve web sitelerindeki destek sistemi üzerinden geri dönüş sağlamadıklarını belirterek, borsa firmasının elinde yeteri kadar coin olmadığı için transfer işlemi yapmadıklarını iddiasında bulununca Thodex'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat itibari ile planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından, tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız." ifadelerini kullandı. Peki, Thodex nedir, kimin şirketi? Thodex battı mı, Thodex mağdurları arttı! İşte Thodex hakkında merak edilenler…

THODEX NEDİR, KİMİN ŞİRKETİ (SAHİBİ)?

Thodex, kripto paraların alım-satımına aracılık eden Türkiye'nin ilk global kriptopara borsasıdır. 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından Koineks ismiyle kurulan şirket, kuruluş zamanına göre Türkiye'nin dördüncü kripto para borsası oldu. Türkiye'nin ilk Bitcoin ATM'sini kuran şirket, 2020 yılında ise Türkiye'den global pazara açılan ilk kriptopara borsası oldu.

Koineks ismiyle kurulan şirket globale açılma süreciyle birlikte tekrardan markalaşma sürecine girerek ismini Thodex olarak değiştirdi ve yeni markasını Mart 2020'de kullanıcılarıyla buluşturdu.

İlk olarak Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Thodex, Türkiye'de kurulan dördüncü kripto para borsası oldu ve kurulduğunda üyelerine 5 farklı kripto para çeşidini sunarak bu konuda da bir ilke imza attı. 2018 yılına gelindiğinde şirket, Türkiye'nin ilk Bitcoin ATM'sini İstanbul'un Nişantaşı semtinde kurdu.

2019 yılında şirket sunduğu kripto para sayısını 18'e çıkararak sektörde yine bir ilke imza atmayı başardı. 2020 yılına gelindiğinde marka re lansman yaparak globale açıldığını duyurdu. ABD'den aldığı FinCen MSB lisansı ile globalleşen Thodex, Türkiye'nin ilk global lisanslı kripto para borsası oldu.

Kripto para kullanıcılarını tek bir platformda buluşturma hedefiyle yola çıkan Thodex, günümüzde 6 kıta ve 120'den fazla ülkede hizmet vermektedir.

Thodex Kasım 2020 itibarıyla kullanıcı başı ayda 177 işlem ortalaması ile toplamda 25 milyar Türk lirası hacme ulaşmıştır.

Dünyadaki tüm kriptoparalar ve kriptopara borsalarının değerlendirildiği platform olan Coinmarketcap'ta Ocak 2020 itibarıyla günlük 698 milyon Türk lirası hacmiyle genel değerlendirmede globalde 53. , Türkiye'de ise 2. sıradadır.

THODEX BATTI MI?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla dün akşam saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı iddia edildi. Borsanın kapanması ile mağdur olan 391 bin yatırımcının avukatlarından biri, Özer'in Tayland'a gitmiş olabileceğini söylerken, yaşanan olay akıllara Çiftlikbank adıyla yaptığı dolandırıcılıktan sonra Uruguay'a kaçan ve Tosuncuk adı konulan Mehmet Aydın'ı getirdi.