Thodex neden açılmıyor? Thodex battı mı? Thodex açıklama yaptı!

Coin cinsinden para birimlerini yeni olan üyelerine ücretsiz dağıtan Thodex, kripto para borsaları kullanıcılarını mağdur etti. Salı akşam saatlerinden itibaren sayfasına giriş yapılamayınca kullanıcılar, Thodex neden açılmıyor? Thodex battı mı? sorularını sormaya başladı. Söz konusu iddiaların ve sosyal medya kullanıcılarının yorumları ardından Thodex Twitter’dan açıklama yaptı.

Türkiye merkezli kripto para borsası Thodox’dan para çekmek isteyen kullanıcılar hesaplarına müdahale edemiyor. Kullanıcıların banka hesaplarından nakit gönderimlerine kısa sürede onay vererek kripto para almalarını sağlayan Thodex, farklı borsalara veya kendi cüzdanlarına kripto paralarını çekmek isteyen kullanıcıların işlemlerine onay vermedi, vatandaşları maddi zarara uğradı. Öte yandan Thodex twitter hesabından açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER ARTTI

Sosyal medyada bazı kullanıcılar günlerdir para çekme işlemi yapamadıklarını dile getirerek tepki gösterdi. Kullanıcılar telefon numaralarından ilgili borsa firmasına ulaşamadıklarını ve web sitelerindeki destek sistemi üzerinden geri dönüş sağlamadıklarını belirterek, borsa firmasının elinde yeteri kadar coin olmadığı için transfer işlemi yapmadıklarını iddia etti.

POLİS İLE BİRLİKTE THODEX'E GİRİLDİ

Thodex borsasındaki paralarını farklı borsalara transfer etmek isteyenler borsada kesintiler yaşadıklarını ve Thodex’in işlemlere izin vermediğini söyleyen bazı kullanıcılar polis eşliğinde ThoDex firmasının Nida Kulesine gitti. Kullanıcılar Thodex’in merkezine gittiklerinde hiç kimsenin merkezde olmadığını ifade etti.

THODEX AÇIKLAMA YAPTI!

Dogecoin işlemlerinde bakım çalışması olduğunu, çalışmaların tamamlanmasının ardından transfer işemlerinin gerçekleştirilebileceğini açıkladı.