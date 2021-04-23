Thodex mağdurlarına yeni dolandırıcı şoku! İtibar etmeyin

Mail, mesaj, WhatsApp ve Telegram grupları ile sosyal medyadan mağdurlara ulaşan dolandırıcılar, Thodex'te kaybedilen parayı kurtarma vaadiyle yeni vurgunun kapısını aralıyor. Kullanıcılardan kimlik, IBAN, hesap numarası gibi bilgiler isteyen dolandırıcılar, mağdurların panik hallerinden faydalanarak yeni bir vurgun yapıyor.

Thodex mağdurlarının örgütlendiği Telegram gruplarına sızan dolandırıcılar, türlü vaatlerde bulunuyor. Mağdurlardan kimlik bilgilerini isteyen dolandırıcılar, mağdurlara paralarını Papara üzerinden kurtaracaklarını vaat ederek, belirli bir komisyon için de pazarlık ediyor.

Mail üzerinden de mağdurlara ulaşan dolandırıcılar, "BTC yatır, cüzdanını onayla, paranı geri al" gibi mailler atıyorlar. Uzmanlar hiçbir şartta cüzdan doğrulamak için para yatırılmaması gerektiğini belirtirken, kimlik bilgilerinin de asla paylaşılmaması gerektiğine dikkati çekiyor.

Sosyal medyada da örgütlenen dolandırıcılar, "Ben Thodex'ten ... müdüre ulaştım. Bana paramı vereceğini söyledi. Müdüre ulaşıp parasını kurtarmak isteyenler benimle irtibata geçsin" diyerek insanları ağına düşürmeye çalışıyor. Burada tuzağa düşenlere, sözde destek olmak için kimlik bilgileri ya da para talep ediliyor.

Thodex'in geçen ay paylaştığı verilere göre;