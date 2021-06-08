Thodex mağdurları haciz sırasına girdi! Başvuru yapan parasını alıyor

121 NUMARAYIZ

A.Ş.H.’nin 50 bin TL zararı olduğunu anlatan avukatı Berke Kaşıkaralar şunları söyledi: “Koineks Teknoloji Anonim Şirketi’ne ait hesaplarda toplam 16 milyon lira tutarında bir mevduat mevcut. Bu mevduata haciz işlemi uygulamış bulunmaktayız. Ancak bizden önce gelen 120 kişinin varlığı olması dolayısıyla dosyamızı tahsil edemiyoruz. Koineks Teknoloji Anonim Şirketi ilgili tedbirleri ve savcılık makamının mahkeme tedbirleri kalktıktan sonra sanıyorum ki iflas masasına devredilecektir. Devredildikten sonra, alacaklılar, öncelikli alacaklılar ve diğer alacaklılar olmak üzere tahsili gerçekleştirecektir.

BAŞVURU YAPILMALI

Alacağı olan mağdurlar iki yol izleyebilir. Cezai yaptırım talebinde bulunabilirler ya da tazmin etmek istedikleri miktarları alacak davası açarak veya icra takibine başvurarak alacaklarını tahsil edebilirler. Mağdurların alacaklı olarak bir sıralamaya girmesi zorunlu. Şirket iflas masasına devredildikten sonra alacaklarını tahsil etme şansları doğacak.”