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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten! Bakan Soylu'dan kritik görüşme...

Ali TİNBEK - Alper KORKMAZ- İSTANBUL DHA |  23 Nisan 2021 Cuma - 10:07 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 13:09

Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı.
İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer’in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.


Adalet Bakanlığınca, Türkiye'deki kripto para  borsalarından Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer'in kırmızı bültenle  aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlatıldı. 
 
Alınan bilgiye göre, 1994 Gebze doğumlu Özer'in, yatırımcıları 2  milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığına ilişkin haberler üzerine İstanbul  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da soruşturma başlatıldı.
 
 
Bu kapsamda, Özer hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi  kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve suç işlemek  amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğince  yakalama emri düzenlendi.
 
Başsavcılığın talimatıyla şüphelinin iş yerinde arama yapıldı ve banka  hesaplarına tedbir konuldu.
 
İçişleri Bakanlığının 22 Nisan tarihli yazısıyla,  İstanbul  Havalimanı'ndan 20 Nisan'da Arnavutluk'taki Tiran Uluslararası Havalimanı'na  gittiği belirlenen Özer'in, bu ülkede bulunduğu teyit edildi.
 
 
Bu kapsamda, Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması amacıyla  Başsavcılık tarafından düzenlenen evrak İçişleri Bakanlığına iletildi.
 
Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Arnavutluk'ta tutuklanması  için Başsavcılıktan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığınca yapılan tercüme  işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına gönderildi.
 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma  işlemleri devam ederken, Adalet Bakanlığının Özer hakkında kırmızı bülten  yayımlanması ve şüphelinin Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik  taleplerinin sonuçları bekleniyor.
 
 
BAKAN SOYLU ARNAVUTLUK İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
 
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Interpol  tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in  yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü. 
 
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'a  kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer hakkında İstanbul Anadolu  Cumhuriyet Başsavcılığınca dün akşam saatlerinde Genel Müdürlüğe kırmızı bülten  çıkarılmasına ilişkin talep iletildi.
 
Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak bugün saat 10.00  itibarıyla Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
 
Ayrıca Özer'in yakalanması ve gözlem altına alınması için dün akşam  saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar  Cuci, dün gündüz saatlerinde de Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Arnavutluk  Emniyet Genel Müdürü arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
 
 
8 ilde gözaltılar başladı...
THODEX Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.
 
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.
 
 
Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.
 

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