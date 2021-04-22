Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'den yazılı açıklama!

2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, yazılı açıklamasında kaçmadığını söyledi. Özer, "Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim" dedi.

Kripto para yatırımcıları büyük tedirginlik içine girdi. 20 Nisan’dan bu yana hizmet vermeyen kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in önce siteyi bakıma alacağını duyurup sistemleri kapattı. Sonrasında ise Thodex’ten yapılan açıklamaya göre bir kuruluşun şirkete yatırım yapmak istemesi nedeniyle tekliflerin değerlendirilme aşamasına geçildiği belirtildi. Açıklamada, devir işlemleri tamamlanana kadar kripto para alım ve satımına yönelik işlemlerin durdurulduğu, devir sürecine kadar ise kullanıcıların bilgilendirileceği, internette yer alan olumsuz haberlere ise itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. HAVALİMANI FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI KRİPTO para dolandırıcılığı iddiasıyla ilgili Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'den ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı. POLİS ARAMA YAPTI Kripto para borsası Thodex'in merkezinde polis tarafından arama yapıldı. Thodex'in internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine harekete geçildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şirketin yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatılırken, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusunda bulunulmuştu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şirkete ait olduğu belirtilen Kadıköy'deki ofiste arama yaptı. SORUŞTURMA BAŞLADI, ŞİRKETE POLİS GELDİ Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar lık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü. Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak"suçundan re'sen soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde de şirketin merkez ofisinin bulunduğu binaya polis geldi. Polis incelemenin ardından binadan ayrıldı. Bu arada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi.

FARUK FATİH ÖZER'DEN YAZILI AÇIKLAMA

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü. İddiaların hedefindeki Faruk Fatih Özer yazılı açıklama yaptı. Özer, "Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır" dedi.

"Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak izin 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım" diyen Özer, " Yaklaşık 391 bin kişiyi 2 milyar dolar zarara uğratarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır" diye konuştu

Özer'in açıklamasında, "ilk tespitlerimize göre 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; öncelimle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum" ifadesi yer aldı.

2 milyar dolar iddiasını da yalanlayan Faruk Fatih Özer, "Bırakınız Thodex'in işlem hacmini tüm Türkiye'deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu seviyede değildir" dedi.

Özer'in açıklaması şu şekilde devam etti:

"Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim"