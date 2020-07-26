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THK kurban derisi için ücretsiz "tuz" dağıtacak

AA |  26 Temmuz 2020 Pazar - 11:38 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 11:53

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, kurban kesiminin ardından hemen tuzlanması gereken derilerin zayi olmaması için bu sene kesim alanlarında vatandaşlara ücretsiz tuz dağıtımı yapacaklarını bildirdi.


Aşcı yaptığı açıklama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını dönemine denk gelen Kurban Bayramı'nın güzel geçirilmesi dileğinde  bulunarak, bu süreçte sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulmasının  önem taşıdığını söyledi.
 
THK'nin geleneksel gelirlerinden biri olan kurban derisi bağışının  uzun yıllar kurumun tekelinde olduğunu ancak daha sonra bu durumun sona erdiğini  anımsatan Aşcı, söz konusu kararı desteklediğini, bağışın gönüllü olması  gerektiğini bildirdi.
 
Aşcı, insanların bağışlarını, gönüllerinde hiçbir şüphe olmadan  yapmaları gerektiğine işaret ederek, "O tekel kalktı ama yine vatandaşlarımız  kurban derilerini kurumumuza bağışlıyorlar. Vatandaşlara ulaşıp, kurban  derilerinin zayi olmadan toplanması için arkadaşlarımızla uzun bir çalışma  yaptık. Kurban derilerinin THK'ye verilip verilmemesi önemli değil, kurbanın  usulünce kesilmesi ve derilerinin gecikmeden tuzlanması lazım." dedi.
 
Kurban derisinin zamanında tuzlanmasının, ekonomik değerini  kaybetmemesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Aşcı, şöyle konuştu:
 
"Kurban derilerinin zayi olmaması için bu sene kurban kesim  alanlarında tuz tedariki yaparak ücretsiz dağıtacağız. Vatandaşlarımız THK  yetkililerinden tuzları alabilirler. Kurban bağışında vatandaşlarımız bizi tercih  ederlerse memnun oluruz."
 
 
Kurban derilerinin hemen tuzlanması gerektiğine dikkati çeken Aşcı,  THK olarak bağışlanan derileri ihaleyle satışa çıkardıklarını, deri alan  aracıların tuz temin etmekle mükellef olduklarını, vatandaşlara dağıtılacak  tuzların da aracılardan sağlanacağını dile getirdi.
 
Çağrı merkezi kuruldu
 
Aşcı, Kurban Bayramı süresince vatandaşları bilgilendirmek üzere çağrı  merkezi kurdukları bilgisini vererek şunları kaydetti:
 
 "Başkanlıkta kurduğumuz çağrı merkezimize vatandaşlarımız,  sorunlarını, kurbanla ilgili istedikleri konuları danışabilecekler. 387 şubemiz,  Genel Başkanlıkta bir arkadaşımızla irtibat halinde olacak. Yaşanan sıkıntılara  hep birlikte çözüm bulmaya çalışacağız. 444 08 45 numaralı merkezimizin arife  günü başlayacak hizmeti, Kurban Bayramı'nın son günü akşamına kadar sürecek.  Vatandaşlarımız, ayrıca kurumun internet sitesi ve sosyal medya hesapları  üzerinden de bizimle rahatlıkla ve kolayca irtibata geçebilirler."
 
 İyi korunamayan derilere "hamlak deri" denildiğini belirten Aşcı,  "Maalesef toplanan derilerin bir kısmı iyi tuzlanmadığı ve muhafaza edilmediği  için hamlak deri haline geliyor ve doğrudan çöpe atılıyor yani ziyan ediliyor.  Bunların ziyan olmadan ekonomiye kazandırılması gerekir." ifadelerini  kullandı.
 
Aşcı, söz konusu derilerin ekonomiye kazandırılmadığı gibi kurt ve  mikrop yuvası haline geldikleri için çevreye de zararlı olduğuna dikkati çekti.
 
  
 

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