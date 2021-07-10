THK kurban derileri için bu yıl da 'ücretsiz tuz' dağıtacak

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, kurban derilerinin zayi olmaması ve ekonomiye kazandırılması için ücretsiz tuz dağıtımının bu yıl da devam edeceğini bildirdi.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın güzel geçirilmesi temennisinde bulunarak, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına geçen yıl olduğu gibi uyulmasının önem taşıdığını söyledi.

THK'nin geleneksel gelirlerinden biri olan kurban derisi bağışının uzun yıllar kurumun uhdesinde olduğunu ancak daha sonra bu durumun sona erdiğini anımsatan Aşcı, söz konusu kararı desteklediğini, bağışın gönüllü olması gerektiğini ifade etti.

"Kurban derileri ekonomik değerini kaybetmemeli"

Aşcı, insanların bağışlarını, gönüllerinde hiçbir şüphe olmadan yapmaları gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"O tekel kalktı ama yine vatandaşlarımız kurban derilerini kurumumuza bağışlıyorlar. Vatandaşlara ulaşıp, kurban derilerinin zayi olmadan toplanması için arkadaşlarımızla uzun bir çalışma yaptık. Kurban derilerinin THK'ye verilip verilmemesi önemli değil, kurbanın usulünce kesilmesi ve derilerinin gecikmeden tuzlanması lazım."

Kurban derisinin zamanında tuzlanmasının, ekonomik değerini kaybetmemesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Aşcı, "Kurban derilerinin zayi olmaması için bu sene de kurban kesim alanlarında tuz tedariki yaparak ücretsiz dağıtacağız. Vatandaşlarımız, THK yetkililerinden tuzları alabilirler." dedi.

Aşcı, bağışlanan kurban derilerini ihaleyle satışa çıkardıklarını belirterek, deri alan aracıların tuz temin etmekle mükellef olduklarını, vatandaşlara dağıtılacak tuzların da aracılardan sağlanacağını dile getirdi.

Çağrı merkezi kuruldu

Aşcı, Kurban Bayramı süresince vatandaşları bilgilendirmek üzere çağrı merkezi kurdukları bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Başkanlıkta kurduğumuz çağrı merkezimize vatandaşlarımız, sorunlarını, kurbanla ilgili istedikleri konuları danışabilecekler. 382 şubemiz, Genel Başkanlık ile irtibat halinde olacak. Yaşanan sıkıntılara hep birlikte çözüm bulmaya çalışacağız. 444 08 45 numaralı merkezimizin arife günü başlayacak hizmeti, Kurban Bayramı'nın son günü akşamına kadar sürecek. Vatandaşlarımız, ayrıca kurumun internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de bizimle rahatlıkla ve kolayca irtibata geçebilirler."

İyi korunamayan derilere "hamlak deri" denildiğini söyleyen Aşcı, "Maalesef toplanan derilerin bir kısmı iyi tuzlanmadığı ve muhafaza edilmediği için hamlak deri haline geliyor ve doğrudan çöpe atılıyor, yani ziyan ediliyor. Bunların ziyan olmadan ekonomiye kazandırılması gerekir." ifadelerini kullandı. Aşcı, bu derilerin kurt ve mikrop yuvası haline geldikleri için çevreye zararlı olduklarını da sözlerine ekledi.