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The Economist: Türkiye, salgınla mücadelede zirveye oynadı

Türkiye corona irüs pandemisi ile mücadelede dünyaya örnek oldu. Londra merkezli The Economist dergisi, Türkiye'nin salgına karşı doğru yaptıklarını anlatan bir yazı yayınladı.

The Economist: Türkiye, salgınla mücadelede zirveye oynadı Yazıda Türkiye'nin salgınla mücadelesine övgüler yağdı. Henüz covid-19 vakası görülmeden önce de Türkiye'nin salgınla mücadelede "önde gelen bir örnek" olduğunun konuşulduğu belirtilirken Türkiye'nin karantinadan çıkarken de alkışı hak ettiği dile getirildi. 
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