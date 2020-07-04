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The Economist: Türkiye, salgınla mücadelede zirveye oynadı
Türkiye corona irüs pandemisi ile mücadelede dünyaya örnek oldu. Londra merkezli The Economist dergisi, Türkiye'nin salgına karşı doğru yaptıklarını anlatan bir yazı yayınladı.
Yazıda Türkiye'nin salgınla mücadelesine övgüler yağdı. Henüz covid-19 vakası görülmeden önce de Türkiye'nin salgınla mücadelede "önde gelen bir örnek" olduğunun konuşulduğu belirtilirken Türkiye'nin karantinadan çıkarken de alkışı hak ettiği dile getirildi.