11 Haziran 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 109.128 -0.59 EURO 7,7840 0.98
USD 6,8340 0.85 ALTIN 382,680 1.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

TFF Süper Kupa finali 2020 ne zaman, nerede?

11 Haziran 2020 Perşembe - 17:26 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 17:26

Süper Kupa, pandeminin devam etmesi ve Katar’daki hava koşulları nedeniyle Ocak 2021’de oynanacak. Takımlar toplam 1 milyon dolardan fazla para ödülü alacak.


Hürriyet Spor Arena’dan Adil Demirçubuk’un haberine göre, Türkiye ile Katar arasındaki dostluk futbola da yansıdı. 2019- 20 Sezonu Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası galibini karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa finali, önümüzdeki yıl Katar’daki karşılaşma ile sahibini bulacak.

Maç, Kovid-19 pandemisi sürecinin devam etmesi ve Katar’daki iklim koşulları nedeniyle önümüzdeki sezonun devre arasında, yani Ocak 2021’de oynanacak. Finalde takımlar toplam 1 milyon dolardan fazla para ödülünün sahibi olacak. 

İLK 3 YIL ALMANYA’DAYDI

2006’dan bu yana düzenlenen TFF Süper Kupa’da ilk 3 yılın şampiyonları, Almanya’da belli olmuştu. Maçlar Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı.

 

ETİKETLER

TFF süper kupa katar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.