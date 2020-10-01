Tezkere nedir? Suriye Irak tezkeresi ne demek, tezkere Meclis gündemine geldi mi, ne zaman görüşülecek?

Tezkere nedir? Irak-Suriye, Orta Afrika ve Lübnan'da görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerini uzatan tezkereler TBMM'ye sunuldu, haberlerinin asından en çok sorulan sorulardan biri oldu. Peki, Suriye Irak Tezkeresi ne zaman Meclis’te görüşülecek? İşte Suriye Irak tezkeresi hakkında merak edilenler…

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği destek ile Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin sürelerin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki, tezkere nedir? Suriye Irak Tezkeresi ne demek, Meclis’te ne zaman görüşülecek?

SURİYE IRAK TEZKERESİ NE ZAMAN MECLİS’TE GÖRÜŞÜLECEK?

Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği destek ile Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin sürelerin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri de TBMM Başkanlığına sunuldu. Tezkereler 6 Ekim’de TBMM Genel Kurul’unda görüşülecek.

TEZKERE NEDİR, NE DEMEK?

Tezkere Parlamento terimleri sözlüğünde “Parlamento uygulamasında Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, TBMM komisyon başkanlıkları ve milletvekillerine ait olup Genel Kurulun bilgisine veya onayına sunulması gereken resmî evraktır.” olarak tanımlanıyor. Tezkere farklı gerekçelerle hazırlandığı gibi sınır ötesi harekat izni için de Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis’e sunulabiliyor.