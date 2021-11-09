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Tezkere ile ilgili kritik gelişme! Bugün...

09 Kasım 2021 Salı - 9:56 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 9:56

Türk Askerinin, Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis’e sunuldu. Tezkere’nin bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi planlanıyor.


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