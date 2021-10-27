Tezkere için "hayır" çağrısı yapan HDP'li Pervin Buldan yanlışlıkla "evet" dedi

Tezkere Meclis'te 2 yıl daha uzatıldı. Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon ile asker gönderme konusunda hükümete yetki veren tezkerinin süresi iki yıl daha uzatıldı. AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla Meclis’te kabul edilen tezkere için CHP ve HDP ‘hayır’ oyu kullandı. Günlerdir "hayır" oyu için çağrı yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, oylamada yanlışlıkla "Evet" oyu için elini kaldırması ise dikkatlerden kaçmadı.

Irak ve Suriye ’ye sınır ötesi operasyon ve asker gönderme konusunda hükümete verilen yetkinin süresinin 30 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi AK Parti , MHP, İYİ Parti, BBP , Zafer Partisi, Memleket Partisi oylarıyla kabul edildi. CHP, HDP, TİP ‘hayır’ oyu verirken, DEVA Partisi ise çekimser kaldı. Öte yandan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz Twitter hesabından tezkereye “hayır” oyu kullandığını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tezkere görüşmesini Genel Kurul’a katılarak, bizzat takip etti.

Genel Kurul’da Irak ve Suriye tezkeresinin görüşmelerinde siyasi parti grupları adına yapılan konuşmalarda özetle şu görüşler dile getirildi:

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray: Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına Suriye’de millî bir görev icra eden şerefli Türk ordusunun askerlerinin zarar görmemesi için bu tezkereye “evet” diyeceğiz. Bu arada bu tezkereyi Irak tezkeresiyle birlikte getirerek yaptığınız ahlak dışı siyasi kurnazlığın da farkındayız. Eğer bu iki yıllık süreyle 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde, seçmenlerimizin tercihlerini etkilemeye yönelik bazı operasyonlar ve manipülasyonlar düşünülüyorsa tavsiyem, bu niyetten tez elden vazgeçmenizdir. Biliniz ki Mehmetçiğimizin ve şehitlerimizin kanının seçim oyunlarına alet edilmesine asla müsaade etmeyiz.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın: Tezkerenin lehinde amasız, fakatsız, hiçbir mazerete sığınmadan şartsız, şurtsuz kabul oyu vereceğimizi ifade ediyoruz. Bunu açık ve net bir şekilde hem şühedaya olan saygımız gereği hem de vatan ve millete olan bağlılığımız, bu noktadaki sorumluluğumuz gereği ifade ediyorum.

HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç: Bizler tezkereye “hayır” oyu vereceğiz. Barışa, “barış” diyenlere öfkenizin nedeni de kendi iktidarınızı sürdürmek için başlattığınız bu yapay çatışma ortamının fiyaskoyla sonuçlanması korkunuzdur.

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz: Anlaşılan o ki seçimlere yaklaştıkça iktidar tezkerelerin süresini uzatıyor. Neden korkuyorsunuz? İktidardan uzaklaşmakta olduğunuzu görmeyen, bilmeyen, duymayan kalmadı ki. Tezkerelerin süresini uzatmakla ömrünüzü uzatmaya mı çalışıyorsunuz? Korkunun ecele faydası yoktur; geliyor gelmekte olan, gidiyor gitmekte olan. Sürekli radikal terör örgütlerinin yeni varyantlarının çıktığı bir alanda askerlerimizin daha fazla kalmasına karşı çıkıyoruz, radikal terör örgütlerine karşı askerlerimizin canlı kalkan olarak kullanılmasına karşı çıkıyoruz ve “hayır” diyoruz.

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz : Bize göre bu tezkere Türkiye’nin millî güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı, Türkiye’nin millî birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder. Bu iradeyi savunmak; milletimizi, ülkemizi, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi savunmaktır. Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkere Türkiye’nin millî güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder.

Milli güvenlik ve kitlesel göç vurgusu

Tezkerede Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam etmekte olduğuna dikkat çekiliyor. Tezkerede, Türkiye’nin millî güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbirin alınması, Irak ve Suriye’deki tüm terör örgütlerinden yönelebilecek saldırıları bertaraf edilmesi ve kitlesel göç gibi risklere karşı millî güvenliğin idame ettirilmesi amacı belirtildi.

LÜBNAN TEZKERESİ DE KABUL EDİLDİ

Türkiye’nin, Lübnan’da konuşlu BM Geçici Görev Gücü’ne TSK unsurlarıyla verdiği destek süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda dün kabul edildi. Tezkereye AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti “evet” oyu verdi. Genel Kurul’da Lübnan tezkeresi üzerinde siyasi parti grupları adına yapılan konuşmalarda özetle şu görüşler dile getirildi:

İYİ Parti’li Aydın Adnan Sezgin: Ülkemizin Lübnan’daki mevcudiyeti sembolik de olsa bölgedeki istikrar ve barış ortamını tesis etmeye katkı sağlamak açısından önemlidir. Bu çerçevede Lübnan’da Ülkemizin Lübnan’daki mevcudiyeti sembolik de olsa bölgedeki istikrar ve barış ortamını tesis etmeye katkı sağlamak açısından önemlidir. Bu çerçevede Lübnan’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dayanan barışı koruma harekâtına katkı sağlayan Silahlı Kuvvetlerimizin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını İYİ Parti olarak destekliyoruz.

MHP’li İsmail Özdemir: Milliyetçi Hareket Partisi olarak, gündemimizde bulunan tezkereye olumlu yönde oy vereceğimizi belirtiyorum.

CHP’li Utku Çakırözer: Bu onurlu görevlilerini başarıyla tamamlayarak ailelerine ve vatanımıza kazasız belasız, sağlıklı biçimde geri dönmelerini diliyorum. Buradan Lübnan halkıyla, milyonlarca mazlum Filistinlilerle dayanışmamızı da kayda geçirmek isterim. Bu kapsamda, 2006’dan beri 14 kez uzatılan bu tezkereye evet diyeceğimizi buradan ifade ediyorum.

AK Parti’li Yavuz Ergun: Ülkemiz özellikle bu zor dönemde mevcut sıkıntıların üstesinden gelinebilmesi için Lübnan devletine ve Lübnan halkına destek olmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Lübnan’ın istikrar ve güvenliğinin korunmasında önemli rol oynayan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne yaptığımız katkılarla barışı koruma harekâtının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmekteyiz.

BULDAN YANLIŞLIKLA "EVET" OYU İÇİN ELİNİ KALDIRDI

Partilerin açıklamalarının ardından dün oylama esnasında dikkat çeken bir an yaşandı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan , yanlışlıkla tezkereye evet oyu vermek üzere elini kaldırdı. Hemen o anda Buldan'ın yanındaki vekil müdahale ederek Buldan'ın elini aşağıya indirtti.

"Hayır" oyu verdi

Pervin Buldan yanlışlıkla verdiği evet oyundan bir saniye sonra ise tekrar elini kaldırıp "hayır" oyu verdi.