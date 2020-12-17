Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'nun iddialarına yalanlama! 'Elinde belge var mı?'

İBB Meclisi aralık ayı ikinci birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı toplantında gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon kanalında Eurobond ihracı başvurusunun Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından askıya alındığı yönünde ifadeler kullandığını söyledi.

Göksu, "İBB Başkanının elinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 301 milyon Euro'luk bono tahvil ihraç talebinin askıya alındığına dair bir belge var mı? Bir bilgi var mı? Yazılı bir açıklama var mı? Olmadığını çok iyi biliyorum. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışma usullerinde 'askıya almak' diye ne bir kavram var ne de bir prosedür var." diye konuştu.

Geçmiş tahvil ihracı talebinin 7 aylık çalışma sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığını bildiren Göksu, buna karşın İBB Başkanının herhangi bir teşekkürde bulunmadığını söyledi.

İBB'nin 30 Temmuz 'da Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuruda bulunduğunu belirten Göksu, "Hazine Bakanlığı çalışmaları ve prosedürü devam ettiriyor, askıya almak gibi bir prosedürleri yok. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı maalesef İstanbul lulara yanlış beyanda bulunuyor." şeklinde konuştu.

"Bütün zam tekliflerini yüzde 9 ve yüzde 10 arasında sınırlandırdık"

Göksu, meclis toplantısı öncesi grup salonunda yaptığı açıklamada ise 2021 yılı Büyükşehir Belediyesinin yapacağı zam tarifelerinin de meclis gündeminde ele alınacağını bildirdi.

40 müdürlüğü ilgilendiren zam tarifelerinin geldiğini ifade eden Göksu, şöyle konuştu:

"Bu tarifelerin büyük bir bölümünü yüzde 90 ve yüzde 150 gibi ilginç tarifeler oluşturuyor. Tarifelerle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. İlginç düzenlemeler var. Büyükşehir Belediyesinde imar durumu sormaya kalktığınızda, usulde evrak başına alınan para yerine 1 metreye 1 lira şeklinde bir fiyatlandırma ödeyecekler. AK Parti grubu olarak uygun bulmadık, evrak başı ücrete dönüştürdük ve bize gelen bütün zam tekliflerini yüzde 9 ve yüzde 10 arasında sınırlandırdık. 2021 Nisan ayından sonra uygulanmak üzere karar aldık."

Halk Ekmek büfeleri

Göksu, bugüne kadar yeni Halk Ekmek büfesi açılması konusunda hiçbir teklifte bulunulmadığını söyledi.

İBB yönetiminin kendilerine büfelerin sözleşmelerinin yenilenmesi ile ilgili teklif getirdiğini ve buna 'evet' oyu verdiklerini belirten Göksu, şunları aktardı:

"Bir de 'İBB Meclisi bütün yetkilerini Halk Ekmek Şirketi'ne devretsin' teklifi var. Bir İBB Meclisi, yetkilerini bir şirkete devredebilir mi? Yaptıklarının yanlış olduklarını bildikleri için gündem teklifi kararı CHP tarafından geldi. Kararı komisyona havale ettik. Bu çerçevede büyükşehir belediyesi başkanlık makamına bir soru sorduk. Bu kadar büfeye ihtiyaç var mı? Varsa nerede var? Analizleri istedik, gerekli çalışmaları yapacağız."

Göksu, büfe sayısı tespit edildikten sonra bu büfelerin şehit aileleri ve gaziler tarafından işletilmesi şartıyla karar vereceklerini söyledi.