TEVE2 SD - HD frekans bilgileri! Turkcell TV’ye, Tivibu’ya, D Smart’a, Digiturk’e TEVE2 kanalı nasıl yüklenir, TEVE 2 kaçıncı kanalda?

Galatasaray ve Glasgow Rangers maçının Teve2 üzerinden canlı yayınlayacak olması nedeniyle Teve2 canlı izleme linkleri ile TEVE2 frekans bilgileri yoğun bir şekilde aranıyor. TEVE2 frekans bilgileri nasıl yüklenir? TEVE2 Digiturk, Dsmart, Tivibu, Turkcell TV’den nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Rangers’e konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi play off maçında Galatasaray, deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelirken, futbol severler de Rangers Galatasaray maçının hangi kanallardan şifresiz olarak yayınlanacağını araştırıyor. 1 Ekim 2020 Perşembe akşamı saat 21.45’te başlayacak olan Rangers Galatasaray maçı Teve2 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Teve2 frekans bilgileri...

TEVE 2 FREKANS BİLGİLERİ

TURKSAT 4A 42 ° DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

TURKSAT 4A42 ° DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6Modülasyon DVB S2-8PSk

TEVE2 KAÇINCI KANALDA?

TURKSAT KABLO TV32. Kanal

TIVIBUIPTV SD yayını 356. kanalda

Uyduda SD yayını 356. kanalda

Uyduda HD yayını 62. kanalda

TURKCELL TV+32. Kanal

D-SMART 21. Kanal

DIGITURK 54. Kanal

TELEVİZYONA KANAL FREKANSI NASIL EKLENİR?

Televizyon kumandası üzerinde bulunan Menü tuşuyla giriş yapıldıktan sonra, ayarlar seçeneğine seçin. Yayın sekmesine giriş yapın ve oradan da Uzman Ayarları sekmesini seçin.

Manuel Ayarlama sekmesinden de Turksat 42E seçeneğini seçin.

Frekans sekmesine giriş yaparak, eklemek istediğiniz kanalın frekans değerlerini yazın.

Simge Hızı sekmesine giriş yaparak, ayarlamak istediğiniz kanalın simge hızı değerlerini yazın.

Polarite sekmesine giriş yaparak, eklemek istediğiniz kanal değerlerini ayarlayın.

Giriş yapmış olduğunuz tüm bilgilerden emin olduktan sonra Kaydet seçeneğine basın.

Ara seçeneğine basarak bekleyin, Tarama bitince Tamam seçeneğine basın

TURKCELL TV TEVE2 FREKANS BİLGİLERİ

HD YAYIN İÇİN

Frekans: 12245

Polarizasyon: H – Yatay

Kapsama: Doğu

SR: 27500FEC: 5/6

Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK

SD YAYIN İÇİN

42 ° DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

D SMART TEVE2 FREKANS BİLGİLERİ

HD YAYIN İÇİN

Frekans: 12245

Polarizasyon: H – Yatay

Kapsama: Doğu

SR: 27500FEC: 5/6

Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK

SD YAYIN İÇİN

42 ° DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

DİGİTURK TEVE2 FREKANS BİLGİLERİ

HD YAYIN İÇİN

Frekans: 12245

Polarizasyon: H – Yatay

Kapsama: Doğu

SR: 27500FEC: 5/6Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK

SD YAYIN İÇİN

42 ° DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6