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teve2’nin yeni ekran yüzü: Avatar Atakan

01 Ekim 2020 Perşembe - 11:54 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 11:54

teve2, yeni sezonda ses getirecek bir yapımı ekrana getirmeye hazırlanıyor. Çekimleri devam eden, tanıtımları ile ilgi uyandıran projenin sürpriz ismi ise “Avatar Atakan” lakabı ile tanınan Çağan Atakan Arslan...


Dünyanın en ünlü boks organizasyonlarında Türkiye’yi temsil eden Dünya Şampiyonu Avatar Atakan’ın izleyicinin karşısına nasıl bir proje ile çıkacağı ise merak konusu.  
 
 
Avatar Atakan, 93 Medya yapımcılığındaki sürpriz projesiyle çok yakında teve2'de...
 

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