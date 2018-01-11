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Tetris ile evlenmek istiyor! Daha önce de hesap makinesine aşıktı

11 Ocak 2018 Perşembe - 11:51 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 11:51

Zamanının çoğunu Tetris oynayarak geçiren genç kız, bu ilişkiyi bir sonraki aşamaya taşımak istiyor


1984 yılında hayatımıza giren Tetris, The Sun gazetesinin haberine göre ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Noorul Mahjabeen Hassan'ın kalbini çaldı.
 
Günde 12 saatini Tetris oynayarak geçirdiğini dile getiren 20 yaşındaki Noorul Mahjabeen Hassan'ın gelecek planları bir hayli enteresan. 2 yıl içinde Florida Üniversitesi'nden mezun olarak zamanının çoğunu ayırdığı Tetris ile gerçek bir nikah kıymak istediğini dile getiren genç kız, oyunun temasını taşıyan oyuncaklardan da keyif aldığını belirtiyor.
 
Tetris'ten çok memnun olduğunu da söyleyen Hassan, "Yaşadığım duyguların doğru olduğunu hissediyorum" diyor. Genç kızın annesinin anlattıklarına göre Tetris onun ilk aşkı değil. 16 yaşında kızının 150 dolar değerinde TI-NSpire CX marka bir hesap makinesine de aşık olduğunu dile getiren anne, kızının hesap makinesine ünlü matematikçi Pierre de Fermat adını verdiğini söyledi.
 
Habertürk

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