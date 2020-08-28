Test edilen dezenfektanların yarısı etkisiz çıktı!

El dezenfektanları hepimizin çantasında, cebinde yer alıyor ve corona virüs salgını nedeniyle ellerimizi dezenfekte etmek için sıklıkla kullanıyoruz. Peki mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz olan el dezenfektanları gerçekten etkili mi? İşte yanıtı...

Çantamızda, cebimizde, aracımızda artık vazgeçilmezimiz oldu. Virüse karşı etkili diye sıklıkla dezenfektan alıyoruz. Aslında gerçekten etkili mi diye de merak ediyoruz. Peki kullandığımız dezenfektanların faydası var mı?

CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, konuyu araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...

ÜRÜNLERİN YARISI ETKİSİZ

Piyasada satılan 10 ürün laboratuvarda incelendi. 10 üründen 5'inin "etkisiz ürün" olduğu anlaşıldı.

İncelenen 10 dezenfektanın 5'inde alkol çıkmadı.