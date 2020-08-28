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Test edilen dezenfektanların yarısı etkisiz çıktı!

28 Ağustos 2020 Cuma - 17:33 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 18:06

El dezenfektanları hepimizin çantasında, cebinde yer alıyor ve corona virüs salgını nedeniyle ellerimizi dezenfekte etmek için sıklıkla kullanıyoruz. Peki mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz olan el dezenfektanları gerçekten etkili mi? İşte yanıtı...


 
Çantamızda, cebimizde, aracımızda artık vazgeçilmezimiz oldu. Virüse karşı etkili diye sıklıkla dezenfektan alıyoruz. Aslında gerçekten etkili mi diye de merak ediyoruz. Peki kullandığımız dezenfektanların faydası var mı?
 
CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, konuyu araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...
 
ÜRÜNLERİN YARISI ETKİSİZ
 
Piyasada satılan 10 ürün laboratuvarda incelendi. 10 üründen 5'inin "etkisiz ürün" olduğu anlaşıldı.
 
İncelenen 10 dezenfektanın 5'inde alkol çıkmadı.
 
 
DEZENFEKTAN SAHTEKARLIĞI MECLİS GÜNDEMİNDE 
 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, piyasaya sürülen sahte dezenfektan iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Akın, “ İncelenen 10 dezenfektandan 5’inde ‘alkol’ çıkmadığı iddialarını araştırdınız mı?” diye sordu.
 

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