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Test aracı tüketicinin kapısına gidecek

14 Eylül 2020 Pazartesi - 16:16 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 16:16

Pandemiyle ilgili tedbirlerin üst düzeyde alındığı yeni test sürüşü uygulamaları başlıyor. Artık test araçları tüketicilerin kapısına gelecek.


Markalar salgın nedeniyle değişik test sürüşleri uygulamalarına başladı. Ford markası yeni SUV modelleri  Puma ve Kuga'yı tüketicilerin kapısına giderek test ettirecek. Uygulama eylül sonuna kadar İstanbul'da gerçekleşecek. Araçlarının dezenfekte işlemlerinin  yapılacağı uygulama kapsamında araçta sadece müşteri ve test uzmanı olmak üzere 2 kişi bulunabilecek. 
 
 

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