Markalar salgın nedeniyle değişik test sürüşleri uygulamalarına başladı. Ford markası yeni SUV modelleri Puma ve Kuga'yı tüketicilerin kapısına giderek test ettirecek. Uygulama eylül sonuna kadar İstanbul'da gerçekleşecek. Araçlarının dezenfekte işlemlerinin yapılacağı uygulama kapsamında araçta sadece müşteri ve test uzmanı olmak üzere 2 kişi bulunabilecek.
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Test aracı tüketicinin kapısına gidecek
14 Eylül 2020 Pazartesi - 16:16 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 16:16