Teşrik tekbirleri ne zaman biter? Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri ile ilgili bilgiler...

Teşrik tekbirleri ne zaman biter sorusu Kurban Bayramı'nın son gününde araştırılan sorular arasında geliyor. Bayram arifesinden itibaren başlayan Teşrik Tekbirleri, dile getirilmeye devam ediliyor. Hz. Peygamberin (s.a.s.), Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bulunuyor. Peki, Teşrik tekbirleri ne zaman biter? Teşrik tekbirleri nasıl yapılır? Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri ile ilgili bilgiler...

Kurban Bayramı Arife gününde başlayan Teşrik tekbirleri bayramın son gününde de araştırılan konular arasında geliyor. Peki, Teşrik tekbirleri ne zaman biter? Teşrik tekbirleri nasıl yapılır?Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri ile ilgili bilgiler...

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BİTER?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL YAPILIR?

Teşrîk tekbiri "AllahüekberAllahüekber lâ ilâhe illallahüvallahüekber Allahüekber ve lillâhi’l-hamd" şeklindedir.

Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı’nın son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.