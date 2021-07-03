Teslim olan ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın'ın büyük korkusu!

Son dakika haberine göre; Brezilya’da teslim olan ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın ilk gecesini Sao Paulo’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda geçirdi. Her türlü ihtiyacı burada karşılanan Aydın, Brezilya polisine teslim edilmeyi istemiyor. Çünkü bu durumda iade kararı çıkana kadar yaklaşık 40 gün tutuklu kalabilir.

Çiftlikbank'ı kurarak binlerce kişiden milyonlarca lira topladıktan sonra ortadan kaybolan Mehmet Aydın ’ın Brezilya ’dan Türkiye’ye iade süreci henüz başlamadı. Konsolosluğa teslim olan Mehmet Aydın ’ın prosedüre göre Brezilya polisine teslim edilmesi gerekiyor. Polise teslim edildikten sonra ise iade sürecini tutuklu olarak bekliyor. ‘Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nde bu süre 40 gün olarak belirlenmiş. Bu süreçte iadesi talep edilen kişi mahkemeye çıkarılıyor ve mahkeme iade kararı verdikten sonra süreç tamamlanmış oluyor.

TÜRKİYE’NİN TEKLİFİ

Mehmet Aydın ise iade sürecini tutuklu olarak beklemek istemiyor. O yüzden ‘Beni doğrudan Türkiye’ye gönderin’ diyor. Türkiye tarafı ise Brezilya’ya kendi tekliflerini sundu. İlk talep Mehmet Aydın’ın tutuklanmaması yönünde. Ancak ilgili mevzuat gereği bu talebin kabulü çok zor görünüyor. İkinci teklif ise ‘Tutuklasanız bile hızlı iade sürecini başlatın’ şeklinde. Türk tarafı diğer bir teklif olarak ‘Sınır dışı edin’ diyor. Böyle olunca Mehmet Aydın 40 gün boyunca cezaevinde kalmaktan kurtulmuş olacak. Türkiye’ye getirilip yargılanması da hızlanacak.

BREZİLYA TAHKİKATI

Brezilya tarafı ise öncelikli olarak Mehmet Aydın’ın kendi ülkelerinde bir suç işleyip işlemediğini araştırıyor. Tahkikat neticesinde eğer Aydın’ın orada bir suç işlediği tespit edilirse iade süreci zora girmiş olacak. Aydın oradaki suçundan dolayı yargılandıktan sonra iade edilebilecek. Türkiye ve Brezilya resmi makamlarının iade sürecine dair müzakereleri devam ediyor. Süreç henüz berrak değil. Öte yandan İstanbul ’da yargılandığı mahkemeye ve soruşturmasının yürütüldüğü savcılığa Aydın’ın durumuna dair resmi bir bildirim de henüz ulaşmadı.

YEMEK VERİLDİ

Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre Mehmet Aydın geceyi konsoloslukta geçirdi. Konsolosluk imkânlarıyla kendisine yemek verildi ve diğer ihtiyaçları karşılandı. Mehmet Aydın’ın Brezilya’da herhangi bir avukatı şimdilik yok. Tek başına gelerek teslim olan Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın ’ın ise nerede olduğu şimdilik bilinmiyor.

KÖTÜ ŞÖHRETLİ CEZAEVLERİ

Brezilya'daki cezaevleri dünyanın en kötü şöhrete sahip cezaevlerinden. 2017’de Brezilya’daki cezaevlerinde çıkan isyanlarda 126 kişi ölmüştü.

SAO PAULO

Mehmet Aydın’ın konsolosluğa teslim olduğu Sao Paulo, güney yarımküredeki en büyük metropol olarak biliniyor. Brezilya’nın sanayi, ticaret, kültür ve finans merkezi. 15 milyona yakın nüfusu var. Büyük limanlara çok yakın. Üç büyük havaalanı da var. Yılda 10 milyondan fazla turist tarafından da ziyaret ediliyor. Türkiye’nin başkonsolosluğu 2009’da açıldı, bu yılın şubat ayında da yeni yerine taşındı.