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Tesla çip krizi şimdilik aşıldı! Ancak yine üretim durabilir!

05 Eylül 2021 Pazar - 18:04 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 18:04

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olarak bilinen Tesla, çip krizi nedeniyle ne yazık ki zor zamanlardan geçiyor. Şirket elektrikli otomobiller konusunda kendisini ispat etmiş olsa bile yine de bazı sorunlar yaşamaktan kurtulamıyor. Bu tür sorunlar geri planda kalmalarına neden oluyor.


Jeff Bezos gibi isimlerin bile elektrikli araç sektörüne girmesi Tesla markasının işini zorlaştırdı. Ayrıca Apple ve Xiaomi gibi markalar rekabeti iyice kızıştırdı. Şimdi ise Tesla markası çip kriz nedeniyle bazen üretim yapamıyor. Küçük teknolojik cihazlar ile elektronik kontrol sistemi üretimi ne yazık ki Tesla araçlarında başarılı olamadı.
 
Dünyanın en büyük elektrikli otomobil devleri içerisinde yer alan Tesla yöneticileri konu ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalarda Çin’de gerçekleşen üretimin durma noktasına geldiği ifade edildi. Hatta Ağustos ayında yaklaşık olarak 4 gün boyunca Tesla firması üretim yapamadı.
 
Çip krizinin böylesine derinleşmesi aslında sadece elektrikli otomobil sektörünü etkilemiyor. Aynı şekilde ekran kartı ve akıllı telefonlarda bile ciddi sorunlara neden oluyor. Şimdilik Tesla üretimi ile ilgili çip krizinin aşıldığı ifade ediliyor. Ancak ara sıra bu tür problemler nedeniyle üretim yeniden durabilir.
 
Tesla Model Y teslimatlarında bir süre gecikme olduğu söylendi. Bu gecikmenin temel nedeni çip krizi. Ayrıca Toyota gibi otomobil üreticileri bile ne yazık ki üretimi durdurmak zorunda kaldı. Yapılan bazı tahminler ise 2023 yılının sonuna kadar bu krizin devam edeceği yönünde. Gelişmeler geldikçe aktarmaya devam ediyoruz.

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