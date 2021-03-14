Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Teşkilat 2. bölümde neler olacak? Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu...

Ekranların heyecan ve aksiyon yüklü yeni dizisi Teşkilat 2. bölümüyle ekranlara gelecek. Yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam puan almayı başaran Teşkilat dizisi MİT'in gizemli çalışmaları ve operasyonları ile ilgili fikir veriyor. Dizinin takipçileri yeni bölümü heyecanla beklerken Teşkilat dizisi yeni bölümü ile ilgili detayları sizin için derledik. Peki, Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Teşkilat 2. bölümde neler olacak? Teşkilat nerede çekiliyor? Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? Teşkilat dizisi konusu ne? İşte MİT'in anlatıldığı Teşkilat dizisi hakkında tüm merak edilenler...

Ekranların yeni dizi si Teşkilat ikinci bölümü ile ekranlara geliyor. Usta oyunculardan oluşan kadrosu ve pek çok kişinin merak ettiği Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ilgili bilinmeyenleri anlatan dizi daha ilk bölümden tam puan almayı başardı. Teşkilat dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken dizi ile ilgili detaylar da araştırılan konular arasında geliyor. Peki, Teşkilat nerede çekiliyor? Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? Teşkilat dizisi konusu ne? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Teşkilat 2. bölümde neler olacak? İşte teşkilat dizisi ile ilgili tüm detaylar...

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla “yer altına” inen ‘yedi vatan sevdalısının’ mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getiriyor.

Yayınlanan ilk bölümde Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana geldi. MİT’in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de bu dizi ile izleyiciyle buluşuyor.

MİT'İN İSİMSİZ KAHRAMANLARININ HİKAYESİ

Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile ‘Teşkilat’ta ekrana geliyor. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, ‘Teşkilat’ta gün yüzüne çıkıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara ’da bulunuyor.

Türkiye’nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Türkiye'nin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT’in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınıyor.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? TEŞKİLAT 2.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

‘Teşkilat’, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.

Daha ilk bölümünde yedi vatan sevdalısı kahramanın kendileri için aldığı “ölüm” kararıyla çokça konuşulmuştu.

Teşkilat dizisinin 2. bölümünde Teşkilat ekibi yeni bir oparasyona çıkıyor. Sevgilisi Ceren’in hain çıkması nedeniyle hayatının en büyük şokunu yaşayan Serdar, bir yandan bu oyuna nasıl geldiğini düşünürken, diğer yandan iç güvenlik tarafından sorgulanır. Uçak kazasının ardından ekibin üyelerinin resmi olarak vefat ettiklerinin ilan edilmesiyle birlikte aileler soluğu Mete’nin yanında alır. Mete acı haberi ailelere verirken, aileleri ve sevdikleriyle iletişim kuramayan ekip üyeleri verdikleri kararın hayatlarını nasıl etkileyeceğini düşünmektedir.

İç güvenlik sorgusundan çıkan Serdar, Mete’nin talimatı ile Ceren’le ilişkisini sürdürmek zorunda kalır. Ceren ekip tarafından 24 saat takip altına alınırken; Ceren’den öğrendiği kritik bir bilgi Serdar’ı öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda bırakır.

Ekip SİHA saldırısını düzenleyen Pascal’ın izini bulmak için canla başla çalışırken, gizli karargâha gelen Serdar ekip üyeleriyle tanışır. Mete, Serdar’ın da ekibe katıldığını açıklayınca buna en büyük itiraz Zehra’dan gelir.

Pascal’ın yurtdışına kaçacağı bilgisi üzerine ekip ilk operasyonları için harekete geçer. Şehit edilen mühendislerin kanını yerde bırakmamaya ant içen ekip Pascal’ı yakalayıp arkasındaki karanlık yapıya ulaşmaya kararlıdır.

Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının öyküsü ‘Teşkilat’, her Pazar TRT 1’de yayınlanıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve “resmen” ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar...

Mete Bey ekipte düşündüğü Zehra (Deniz Baysal Yurtcu), Hakkı Dayı (Tuncer Salman), Pınar (Ezgi Şenler), Hulki (Nihat Altınkaya), Uzay (Serdar Yeğin) ve Gürcan’la (Ahmet Uğur Say) tek tek görüşerek her birine, kendilerini tanıyan herkesin ve ailelerinin kendilerini “ölmüş bilmesi” gerektiğini söyler ve bunu kabullenmelerini teklif eder…

Teşkilatın en iyi istihbaratçılarını bir araya getiren bu ekibin liderliği için teşkilatın en gözde ismi Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) seçilir. Serdar, vatan sevgisi ile aşkı Ceren (Ezgi Eyüboğlu) arasında kalırken (çünkü bu görevin gereği Ceren de Serdar’ı ‘ölmüş’ bilecektir) her biri kendi alanında uzmanlaşmış istihbaratçılardan oluşan ekibin diğer üyeleri de geri dönüşü olmayan bir yola gireceklerinin farkına varırlar.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI VE KÜNYESİ

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yapım: TIMS&B Productions

Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray

Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya , Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl

Yayın Tarihi: Her Pazar - 20.00