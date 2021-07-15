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Teşkilat dizisinde flaş gelişme! O isim ayrıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe - 15:39 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 15:39

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu ve Ezgi Şenler'in başrollerini paylaştığı Teşkilat" dizisinde flaş bir gelişme yaşandı.


TRT'nin Tim&B imzalı "Teşkilat" dizisi geçen sezon pazar akşamlarına damgasını vurmuştu. Dizinin sezon finalinde Çağlar Ertuğrul'un rol aldığı kaza sahnesi kafaları karıştırmıştı.
 
Taraflar uzlaştı
 
Ertuğrul'un yapım şirketine kendisine verilen sözler tutulmazsa projeden ayrılacağını söylediği, bu nedenle böyle bir sahnenin yazıldığı gündeme gelmişti. Son gelen haberlere göre taraflar uzlaştı.
 
Ertuğrul yeni bölümlerde de seyirci karşısına çıkmaya devam edecek.
 
Öte yandan dizi ile ilgili bir de flaş değişiklik yaşandı. Ketche lakaplı yönetmen Hakan Kırvavaç projeden ayrıldı. Yeni bölümleri son olarak "Son Yaz" dizisini çeken Burak Arlıer ile Burak Müjdeci yönetecek.
 
Dizinin ekibine Hakan Boyav dışında katılacak yeni karakterler önümüzdeki günlerde netleşecek.(TV100)

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