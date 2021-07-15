Teşkilat dizisinde flaş gelişme! O isim ayrıldı

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu ve Ezgi Şenler'in başrollerini paylaştığı Teşkilat" dizisinde flaş bir gelişme yaşandı.

TRT'nin Tim&B imzalı "Teşkilat" dizi si geçen sezon pazar akşamlarına damgasını vurmuştu. Dizinin sezon finalinde Çağlar Ertuğrul'un rol aldığı kaza sahnesi kafaları karıştırmıştı.

Taraflar uzlaştı

Ertuğrul'un yapım şirketine kendisine verilen sözler tutulmazsa projeden ayrılacağını söylediği, bu nedenle böyle bir sahnenin yazıldığı gündeme gelmişti. Son gelen haberlere göre taraflar uzlaştı.