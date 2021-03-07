Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? İşte Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu ve konusu!

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat başlıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ve başrolünde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya gibi usta isimlerin yer aldığı yer aldığı Teşkilat dizisinde MİT anlatılacak. Peki, Teşkilat dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu ve Teşkilat dizisi konusu Merakla belenen Teşkilat dizisi ile ilgili son gelişmeler...

Yedi vatan sevdalısı istihbaratçının heyecan ve gerilim yüklü olağanüstü operasyonlarını ekrana taşıyacak Teşkilat dizi si bugün izleyiciye merhaba diyecek. TRT 'nin günlerdir tanıtımlarını yayınladığı Teşkilat dizisi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Teşkilat dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu ve Teşkilat dizisi konusu Merakla belenen Teşkilat dizisi ile ilgili son gelişmeler...

TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat bu akşamdan itibaren her pazar saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sınır ötesi operasyonlarda adeta destan yazan İHA ve SİHA’ların merkezine bir saldırı düzenlenir. Saldırıda ülkenin güvenliğini sağlayan mühendisler öldürülür ve merkezde bulunan önemli bilgiler çalınır. Saldırıyı düzenleyen karanlık yapıyla daha etkin mücadele için bir tim kurulmasına karar verilir ve bu görev teşkilatın en kıdemli isimlerinden Mete Bey’e verilir.

Birçok gizli operasyona imza atacak ve çalınan bilgilerle kurulacak hain tuzakları önleyecek bu tim için, her biri alanında uzman, ülkenin en başarılı istihbaratçıları seçilir. Ancak görevi kabul etmeleri için çok önemli bir şart vardır: Ölmeyi kabul etmeleri! Hepsi resmi olarak ölecek ve cenaze merasimleri yapılacaktır! En yakınları da dahil olmak üzere kimse yaşadıklarını bilmeyecektir. Vatan için çok önemli bu görevi kabul eden herkes; aileleri ve kendilerini tanıyanlar için, artık birer ölü olacaktır.

Mete Bey ekipte yer almasını düşündüğü isimlere tek tek ölmeyi teklif eder. Ekip üyeleri içlerindeki vatan sevdasıyla arkalarında ailelerini bırakarak bu teklifi kabul ederler. Artık, kimsenin varlıklarını bilmediği insanlar olarak görevleri, İHA-SİHA merkezine baskın düzenleyen teröristleri ve onların işbirlikçilerini ortaya çıkararak, şehit edilen mühendislerin intikamını almaktır. Vatan uğruna ‘yaşarken ölen’ bu ekip, yaşadıklarını hiç kimseye belli etmeden zorlu operasyonlara imza atacaklardır. Bir yandan da geride bıraktıkları sevdiklerinin hayatlarını uzaktan izleyecek, yanlarında olamasalar da ellerini tutmaya çalışacaklardır.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCU KADROSU Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği, başrolünde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ’nın yer aldığı Teşkilat, yedi vatan sevdalısı istihbaratçının heyecan ve gerilim yüklü olağanüstü operasyonlarını ekrana taşıyacak. Başkent Ankara büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT’in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dokümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk Milli İstihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, Teşkilat’ta gün yüzüne çıkacak. TEŞKİLAT DİZİSİ YAPIM KADROSU Yönetmen: Yağız Alp Akaydın Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar Yapım: TIMS&B Productions Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu Müzik : Atakan Ilgazdağ Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl

TEŞKİLAT NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara’da bulunuyor.

Türkiye’nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Başkentte ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT’in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.