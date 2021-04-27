Teşkilat dizisi 9.bölüm fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Teşkilat'ın ön izlemesi yayınlandı. Mete Başkan'ın başına gelenlerin intikamı için Serdar ve ekibin geri kalanı da harekete geçer. Fadı'nin peşine düşen ekip, zorlu bir plana girişirler. İşte TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat 9. yeni bölüm fragmanı....
Teşkilat'ın konusu: Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür… Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla “yer altına” inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek. Teşkilat her pazar TRT 1'de!