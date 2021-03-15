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Teşkilat 2. Bölümle yine gündem oldu! Final sahnesinde büyük sürpriz!
TRT 1'in yeni dizisi 'Teşkilat', dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarının anlatıldığı Teşkilat dizisinin son bölümünde, çarpıcı gelişmeler yaşandı. İzleyiciler tarafından beğenilen bölüm sosyal medyada gündem oldu...