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TESK uyardı! Sahte yetkili servisler...

AA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 11:32 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 11:32

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde "yetkili teknik servis" adı altında dolandırıcılık olaylarının arttığını ileri sürerek, bayiden veya tanıdık esnaftan hizmet alınması konusunda uyarıda bulundu.


Bendevi  Palandöken, yazılı açıklamasında, kombi, buzdolabı, fırın, televizyon,  çamaşır veya bulaşık makinesi gibi aletleri bozulanların, internetten servis  numarası bulup, evlerine tamirci çağırdığını belirtti.
 
 İnternetten rastgele numara arayarak evine servisçi çağırıp,  dolandırılanların bir hayli arttığını öne süren Palandöken, "Gelen kişi fahiş  fiyatlar alıp, ya sahte fatura kesiyor ya da 'salgın nedeniyle fatura  kesemiyoruz' diyor. Bu da olmazsa, 'burada gerekli teçhizat yok, o yüzden dükkana  götüreceğiz 'diyerek aleti alıp, kayıplara karışıyorlar. Ürünü alıp, zarar  vererek veya bir parçasını sökerek geri getirenler, hiç getirmeyenler, 50 liralık  hizmet bedeline 250 lira isteyenler ve daha birçok farklı dolandırıcılığa  başvuranlara karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.
 
 Bilindik firmaların logolarını kullanarak internete "yetkili servis"  gibi kendi telefon numaralarını yazanlara güvenilmemesini isteyen Palandöken,  "Tuzağa düşmemek için doğrudan bayiden veya tanıdık, bilindik, kayıtlı  esnafımızdan tamirat veya servis hizmeti alınmalı. Sahte yetkili servislere pabuç  bırakılmamalı. Doğrudan bayiye gidilemiyorsa bile gelen kişiden muhakkak  bilgileri alınmalı ya da çalıştığı firma veya şirket kontrol edilmeli."  değerlendirmesinde bulundu.
 
  
 

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