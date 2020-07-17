17 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.036 0.19 EURO 7,8340 0.31
USD 6,8620 0.09 ALTIN 397,770 0.36
CANLI BORSA
TÜMÜ

TESK'ten gıda ve temizlik ürünlerinde KDV indirimi talebi

AA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 10:59 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 10:59

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sofralardan eksik olmayan patates, soğan, domates gibi gıda ürünleri ile virüsten korunmak için kullanılan sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan gibi temizlik malzemelerindeki KDV geçici süreyle kaldırılmalı ya da oranı yüzde 1'e düşürülmeli." ifadelerini kullandı.


Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgın sürecinin ekonomiye olumsuz etkisinin azaltılması ve enflasyonun  düşürülmesi için KDV oranının indirilmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç  duyulduğunu vurguladı.
 
Gıda ürünleri ile temizlik malzemelerindeki KDV'nin düşürülmesiyle  salgın döneminde özellikle dar gelirli vatandaşların rahat bir nefes alacağına  dikkati çeken Palandöken, "Vatandaşın zaruri ihtiyaçları arasında başı çeken ve  sofralardan eksik olmayan patates, soğan, domates gibi gıda ürünleri ile virüsten  korunmak için kullanılan sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan gibi temizlik  malzemelerindeki KDV geçici süreyle kaldırılmalı ya da oranı yüzde 1'e  düşürülmeli." değerlendirmesinde bulundu.
 
Palandöken, gıda ve temizlik ürünlerindeki vergiler kaldırılırsa  vatandaşın ve esnafın Kovid-19'dan daha iyi korunacağının altını çizerek, KDV  oranının aşağı çekilip maliyetlerin azaltılmasının fiyatları ve enflasyonu da  düşüreceğini kaydetti.

ETİKETLER

TESK KDV talebi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.