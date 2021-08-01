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TESK'ten aşı önlemi! İş yerlerinde Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırlandı

01 Ağustos 2021 Pazar - 10:21 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 10:21

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılar konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması için gayret ettiklerini belirterek, "İş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderildi." ifadesini kullandı.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, hazırladıkları genelgeyle 82  birlik, 13 mesleki federasyon ve 3 bin 200 odaya, aşıya duyarlı olmaları  konusunda uyarılarda bulunduklarını kaydetti.
 
 
Ülke genelinde hızla artan vaka sayıları ve delta varyantının baş  göstermesi nedeniyle aşı olmanın önemine işaret eden Palandöken, yükselişe geçen  vaka sayılarının esnaf ve sanatkar camiasında yeni bir kapanma endişesi  oluşturduğunu vurguladı.
 
Palandöken, esnafın yeni bir kapanmaya tahammül edemeyeceğine dikkati  çekerek, şunları kaydetti:
 
"Vaka sayılarını düşürmenin ve salgından kurtulmanın en önemli adımı  aşı olmaktır. Bunun için aşı konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması ve iş  yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge  gönderdik. Genelgede maske ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte gelen  müşterilere 'HES kodu' ile aşı sorgulamasının yapılması hususu da yer alıyor."

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