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TESK Başkanı Palandöken, 'internetteki sahte kampanyalara' karşı uyardı

AA |  06 Mayıs 2021 Perşembe - 12:54 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 12:54

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internet üzerinden "Anneler Günü" özelinde yapılan sahte kampanyalara karşı vatandaşları uyardı.


Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, her yıl mayıs ayının ikinci  pazar günü kutlanan "Anneler Günü"nün bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle buruk geçtiğini ifade etti.
 
Salgına yönelik tedbirler kapsamında yalnızca çiçekçi esnafının 8-9  Mayıs günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde açık olacağına işaret eden Palandöken,  kısıtlamalar nedeniyle vatandaşların "Anneler Günü" alışverişi için internet  üzerinden satış yapan yerlere yöneldiğine dikkati çekti. Palandöken, şunları  kaydetti:
 
 "Yılın her döneminde indirim adı altında reklam ve pazarlama yapan  bazı internet firmalarına bu Anneler Günü'nde de gün doğmuş oldu. Vatandaşlarımız  özellikle bu dönemde sahte ve şişirme internet kampanyalarına karşı çok daha  dikkatli olmalı. Piyasanın tekelini eline alan bu firmaların kampanyalarının  gerçekliğine karşı gerekli denetimler mutlaka yapılmalı. Sahte reklam ve  duyurulara fırsat verilmemeli."

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