TESK Başkanı Palandöken, 'internetteki sahte kampanyalara' karşı uyardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internet üzerinden "Anneler Günü" özelinde yapılan sahte kampanyalara karşı vatandaşları uyardı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan "Anneler Günü"nün bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle buruk geçtiğini ifade etti.

Salgına yönelik tedbirler kapsamında yalnızca çiçekçi esnafının 8-9 Mayıs günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde açık olacağına işaret eden Palandöken, kısıtlamalar nedeniyle vatandaşların "Anneler Günü" alışverişi için internet üzerinden satış yapan yerlere yöneldiğine dikkati çekti. Palandöken, şunları kaydetti: